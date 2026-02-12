Splendida cornice – Gli ospiti del 12 febbraio

Su Rai3, giovedì 12 febbraio 2026 in prima serata, torna Geppi Cucciari con una nuova puntata di “Splendida cornice“.

Tra collegamenti e presenze in studio, tanti gli ospiti del programma: Luca Argentero, con la nuova serie “Motorvalley”; Cristina Comencini, in libreria con il romanzo “L’epoca felice”; Pietro Grasso, con il libro “’U Maxi. Dentro il processo a Cosa Nostra”; da Roma la Scuola della Zecca di Stato; da New York l’attore e regista statunitense John Turturro; telefonicamente l’attore e comico Lillo.

Spazio anche al pupazzo più famoso della tv italiana, Topo Gigio, impegnato nel musical “Strapazzami di coccole” e protagonista di una speciale esibizione con la padrona di casa Geppi Cucciari sulle note di “Ci vuole un fiore” di Sergio Endrigo.

Non mancheranno le performance dal vivo di Elio, con il celebre brano “Faceva il palo” di Enzo Jannacci, e dei ballerini del Teatro alla Scala Martina Arduino e Marco Agostino insieme alla cantante Debora Cesti, sul brano “Kissing you” di Des’ree.

Il pubblico, come sempre, sarà protagonista: spettatori che si autocertificano nelle diverse “tipologie sociali” si confronteranno con quattro esperti di grande autorevolezza: l’ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola, lo psicoterapeuta Carlo Boracchi.

Ad impreziosire la puntata non mancheranno la supervisione ortografica di Andrea Maggi; i reportage d’arte a cura di Alessandro Arcodia; Roberto Mercadini, con la sua rubrica “Agenda Mercadini”; la band di Nicola “Ballo” Balestri, fondatore dei Lùnapop.