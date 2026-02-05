HomeTelevisioneSplendida cornice – Gli ospiti del 5 febbraio
Televisione

Splendida cornice – Gli ospiti del 5 febbraio

Redazione
di Redazione
Splendida cornice - Geppi Cucciari

Su Rai3, giovedì 5 febbraio 2026 in prima serata, torna Geppi Cucciari con una nuova puntata di “Splendida cornice“.

Tra collegamenti e presenze in studio, tanti gli ospiti del programma: Nino D’Angelo, icona della musica popolare che si esibirà con uno dei suoi brani più amati, “Nu Jeans e ‘na maglietta”; l’attore Giuseppe Battiston, al cinema con il nuovo film “Lavoreremo da grandi”; il cantautore Alberto Fortis, al centro di una speciale performance insieme a Geppi Cucciari sulle note di “Milano e Cortina”; l’attore e comico Paolo Kessisoglu; la ballerina e coreografa ungherese Susanna Egri; lo storico dell’arte e divulgatore Jacopo Veneziani; la conduttrice televisiva Gabriella Golia; l’esperto d’arte Nicolas Ballario, in collegamento dalla Basilica Palladiana di Vicenza per la mostra l’”Olimpichetto. Il ritorno di un ambasciatore”.

Il pubblico, come sempre, sarà protagonista: spettatori che si autocertificano nelle diverse “tipologie sociali” si confronteranno con quattro esperti di grande autorevolezza: l’ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola, lo psicoterapeuta Stefano Bartoli.

Ad impreziosire la puntata non mancheranno la supervisione ortografica di Andrea Maggi; i reportage d’arte a cura di Alessandro Arcodia; Roberto Mercadini, con la sua rubrica “Agenda Mercadini”; la band di Nicola “Ballo” Balestri, fondatore dei Lùnapop.

MOSTRE

“Adorazione dei pastori” di Salvatore Castiglione

"Adorazione dei pastori" di Salvatore Castiglione
Read more

La “Natività” di Mathias Stom

Mathias Stom “Natività”
Read more

A Genova una mostra dedicata alla figura di San Giorgio

"San Giorgio. Il viaggio di un santo cavaliere dall’Oriente a Genova"
Read more

“Ottocento al tramonto. Plinio Nomellini a Genova tra modernità e simbolismo”

“Ottocento al tramonto. Plinio Nomellini a Genova tra modernità e simbolismo”
Read more
Copertina libro
"Il bambino che rientra dalle vacanze. Infanzia e felicità" - Il nuovo libro di Raffaele Mantegazza
spot_img
La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

CINEMA

TELEVISIONE

MUSICA

LIBRI

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei

Registrazione Tribunale di Rossano n. 2/06 del 21/11/2006
Iscrizione al ROC n. 18622
Direttore resp.: Vincenzo Pappacena
Editore: Bit Culturali di Ivana Siracusa
P.IVA: 02940830785

Preferenze Privacy

Edizioni BIT CULTURALI

© Bit Culturali 2006 - 2025