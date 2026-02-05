Splendida cornice – Gli ospiti del 5 febbraio

Su Rai3, giovedì 5 febbraio 2026 in prima serata, torna Geppi Cucciari con una nuova puntata di “Splendida cornice“.

Tra collegamenti e presenze in studio, tanti gli ospiti del programma: Nino D’Angelo, icona della musica popolare che si esibirà con uno dei suoi brani più amati, “Nu Jeans e ‘na maglietta”; l’attore Giuseppe Battiston, al cinema con il nuovo film “Lavoreremo da grandi”; il cantautore Alberto Fortis, al centro di una speciale performance insieme a Geppi Cucciari sulle note di “Milano e Cortina”; l’attore e comico Paolo Kessisoglu; la ballerina e coreografa ungherese Susanna Egri; lo storico dell’arte e divulgatore Jacopo Veneziani; la conduttrice televisiva Gabriella Golia; l’esperto d’arte Nicolas Ballario, in collegamento dalla Basilica Palladiana di Vicenza per la mostra l’”Olimpichetto. Il ritorno di un ambasciatore”.

Il pubblico, come sempre, sarà protagonista: spettatori che si autocertificano nelle diverse “tipologie sociali” si confronteranno con quattro esperti di grande autorevolezza: l’ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola, lo psicoterapeuta Stefano Bartoli.

Ad impreziosire la puntata non mancheranno la supervisione ortografica di Andrea Maggi; i reportage d’arte a cura di Alessandro Arcodia; Roberto Mercadini, con la sua rubrica “Agenda Mercadini”; la band di Nicola “Ballo” Balestri, fondatore dei Lùnapop.