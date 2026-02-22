Su Rai4 il film “Un uomo sopra la legge” – La trama e il cast

Su Rai4 domenica 22 febbraio 2026 alle ore 21.19 va in onda il film di Robert Lorenz dal titolo “Un uomo sopra la legge“, con Liam Neeson.

Un uomo sopra la legge – La trama

L’ex marine Jim Hanson non ha ancora superato il recente lutto della moglie e tutto ciò che desidera è passare il resto dei suoi giorni nel suo piccolo ranch al confine tra Arizona e Messico e dedicarsi all’allevamento di bestiame.

Una mattina, Jim assiste alla fuga del piccolo Miguel e di sua madre Rosa, che stanno attraversando illegalmente il confine, inseguiti da una gang di assassini del cartello della droga.

A seguito di una sparatoria, Rosa viene gravemente ferita e, prima di morire, affida suo figlio proprio a Jim, implorandolo di portarlo dalla sua famiglia a Chicago.

Nel cast Liam Neeson, Katheryn Winnick, Jacob Perez, Juan Pablo Raba, Teresa Ruiz, Ming Wang, Lelia Symington.