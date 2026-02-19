HomeTelevisioneSu Rai5 un documentario su Massimo Troisi
Televisione

Su Rai5 un documentario su Massimo Troisi

Redazione
di Redazione
Massimo Troisi

In occasione dell’anniversario della nascita dell’indimenticabile Massimo Troisi, su Rai5 giovedì 19 febbraio 2026 alle ore 21.23 va in onda il film documentario di Marco Spagnoli dal titolo “Buon compleanno Massimo”.
La vita, il lavoro, il genio e lo sguardo di Massimo Troisi attraverso testimonianze coinvolgenti, che ripercorrono i momenti più importanti della sua esistenza e della sua carriera.

Il grande attore viene ricordato dai suoi familiari, dagli amici, dai collaboratori e da chi ha avuto modo di conoscerlo nei tanti aspetti della sua personalità.

Un viaggio alla scoperta di un artista e di un uomo straordinario, profondo, dalla grande ironia e umanità.

MOSTRE

A Genova una mostra dedicata a Pipein Gamba

“Nello studio di Pipein Gamba: immagini di una Genova di fine Ottocento”
Read more

“Orazio Gentileschi. Un pittore in viaggio”, mostra a Torino

“Orazio Gentileschi, un pittore in viaggio”
Read more

A Roma una mostra dedicata a Jack Vettriano

"Jack Vettriano"
Read more
spot_img
La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

CINEMA

LIBRI

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei

Registrazione Tribunale di Rossano n. 2/06 del 21/11/2006
Iscrizione al ROC n. 18622
Direttore resp.: Vincenzo Pappacena
Editore: Bit Culturali di Ivana Siracusa
P.IVA: 02940830785

Preferenze Privacy

Edizioni BIT CULTURALI

© Bit Culturali 2006 - 2025