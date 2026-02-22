Sul Nove “Che Tempo Che Fa”, gli ospiti di Fazio – 22 febbraio

In diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, domenica 22 febbraio 2026 dalle ore 19.30 una nuova puntata di “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.

Gli ospiti

Ecco gli ospiti della puntata

Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del 76° Festival di Sanremo in programma da martedì 24 febbraio.



Enrico Brignano, in tournée nei teatri d’Italia con lo spettacolo “Bello di Mamma”.



Antonio Di Pietro; Gherardo Colombo; Umberto Tozzi, in tour per i suoi 50 anni di carriera con “L’Ultima Notte Rosa The Final Show”; lo scrittore Premio Strega e Premio Campiello Paolo Giordano; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli; il direttore de Il Post Francesco Costa; l’editorialista de la Repubblica Massimo Giannini; la giornalista Cecilia Sala; il giornalista Marco Varvello.

Che Tempo Che Fa – Il Tavolo

A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – Il Tavolo” con: Michele Zarrillo, presto in tour nei teatri italiani con “1996 – 2026 L’elefante e la farfalla”; la leggenda dello sci Gustav Thöni, in libreria con “Una scia nel bianco. La mia vita in pista, dalla Valanga Azzurra al mito”; Francesco Antonio Migliazza; Nino Frassica; Mara Maionchi; Paolo Rossi; Gigi Marzullo; la Signora Coriandoli; Orietta Berti; Ubaldo Pantani; Cristiano Malgioglio; Francesco Paolantoni; Giucas Casella.