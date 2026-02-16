“Taratata” – Gli ospiti – Canale 5

Su Canale 5 lunedì 16 febbraio 2026 in prima serata nuovo appuntamento con “Taratata”, show condotto da Paolo Bonolis.
Lo spettacolo pone al centro la musica attraverso esibizioni dal vivo, duetti inediti, reinterpretazioni sorprendenti e momenti di grande intensità emotiva.
Sul palco della ChorusLife Arena di Bergamo, anche per questa seconda puntata, grandi protagonisti della scena musicale: Fiorella Mannoia, Negramaro, Alessandra Amoroso, Annalisa, Gigi D’Alessio, Luca Carboni.
“Taratata” si propone come uno spazio in cui gli artisti si raccontano attraverso le loro canzoni, i testi, le sonorità, le melodie, regalando al pubblico anche numerose sorprese.
Su un palco di grandi talenti, il talento artistico del carismatico attore Edoardo Leo.
Lo spettacolo coinvolge il pubblico presente e quello da casa, trasformando la serata in una vera e propria festa della musica.