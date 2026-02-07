HomeTelevisione“The voice Kids” - La semifinale - Rai1
“The voice Kids” – La semifinale – Rai1

The Voice Kids

Su Rai1 sabato 7 febbraio 2026 in prima serata la semifinale di “The Voice Kids“, il talent che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni, condotto da Antonella Clerici.

Nel ruolo di coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt.

Dopo le puntate di “Blind Auditions”, le tradizionali audizioni al buio distintive del programma, ogni coach ha formato la propria squadra composta da nove giovani cantanti, più uno per squadra già ammesso alla finale grazie al “Super Pass”.

Durante la semifinale, i nove ragazzi di ciascun team si sfideranno divisi in tre gruppi da tre, e per ogni gruppo i coach dovranno selezionare solo un concorrente da portare alla finale.

Al termine della puntata si scoprirà quali saranno i quattro giovani concorrenti per ciascun team (i tre selezionati dai coach in puntata, più il concorrente “Super Pass”) che si esibiranno nel gran finale, in onda sabato 14 febbraio 2026 sempre in prima serata su Rai1, quando verrà decretato il vincitore della quarta edizione di The Voice Kids.

