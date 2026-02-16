“Torno indietro e cambio vita”, film sul Nove

Sul Nove, lunedì 16 febbraio 2026 in prima serata, va in onda il film di Carlo Vanzina dal titolo “Torno indietro e cambio vita“.

Torno indietro e cambio vita – La trama

Marco, 42 anni, ha una vita perfetta: una bella famiglia e un ottimo lavoro. Ma un giorno, sua moglie Giulia, con la quale sta insieme da quasi 25 anni, gli confessa che ha un altro uomo e vuole la separazione.

Marco quindi è costretto ad andarsene di casa e a rivedere tutta la sua vita. Per fortuna a consolarlo c’è l’amico di sempre Claudio al quale, una sera, confida di voler tornare indietro e cambiare la propria vita!

Detto fatto: i due amici, si ritrovano di punto in bianco nel 1990, sui banchi di scuola, cresciuti ma per gli altri ancora dei ragazzi. E come tutti i ragazzi costretti a rivivere i problemi tipici di quell’età: la paghetta, gli orari, le interrogazioni e … i primi amori. E anche quel primo fatidico incontro con Giulia.

Marco ha così la possibilità di cambiare davvero il corso del suo destino. Ci riuscirà?

Nel cast Raoul Bova, Giulia Michelini, Ricky Memphis, Max Tortora, Paola Minaccioni, Michela Andreozzi, Augusto Fornari, Emanuele Propizio.