“Tre di troppo”, film su Canale 5 – La trama e il cast

di Redazione
Tre di troppo

Su Canale 5 mercoledì 25 febbraio 2026 in prima serata va in onda il film diretto da Fabio De Luigi dal titolo “Tre di troppo“.

Tre di troppo – La trama

Marco e Giulia sono una coppia affiatata che ha scelto di non avere figli. La loro vita procede tra aperitivi, viaggi, libertà e zero complicazioni…
Sono ben distanti da quelle coppie di amici in perenne crisi coniugale e logorati dalla vita da genitori.

Ma sta per accadere qualcosa che sconvolgerà le loro vite e sgretolerà tutte le loro certezze: all’improvviso e inspiegabilmente, si risvegliano con tre bambini di 10, 9 e 6 anni che li chiamano mamma e papà.

Tra pannolini, disastri domestici e corse contro il tempo, la coppia dovrà fare i conti con tutto ciò che ha sempre rifiutato.

Una commedia sulle gioie e le difficoltà di essere o diventare genitori.

Nel cast Fabio De Luigi, Virginia Raffaele, Fabio Balsamo, Marina Rocco, Barbara Chichiarelli.

La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

