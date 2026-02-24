HomeTelevisione"Un eroe" - La trama del film di Asghar Farhadi - Rai3
“Un eroe” – La trama del film di Asghar Farhadi – Rai3

Redazione
di Redazione
Un eroe

Su Rai3 martedì 24 febbraio 2026 alle ore 21.20, per il ciclo “Il grande cinema d’autore”, va in onda il film di Asghar Farhadi dal titolo “Un eroe”.

Un eroe – La trama

Rahim è in prigione per debiti. Per cercare di cavarsela, si fa aiutare dalla compagna a vendere alcune monete d’oro che la donna aveva trovato tempo prima in una borsa. Alla fine, decidono di restituire la borsa se riusciranno a trovare il legittimo proprietario.

Il gesto di onestà commuoverà tutto il Paese, convincendo le autorità a scarcerare Rahim. Ma le cose si complicano.

Il cast

Nel cast Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh, Fereshteh Sadrorafaii, Sahar Goldoust, Maryam Shahdaie, Ali Reza Jahandideh, Ehsan Goodarzi, Sarina Farhadi, Farrokh Nourbakht, Mohammad Aghebati, Saleh Karimai.

La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
