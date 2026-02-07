HomeTeatro"Una festa esagerata", Salemme su Rai5
“Una festa esagerata”, Salemme su Rai5

Vincenzo Salemme

Su Rai5 sabato 7 febbraio 2026 alle ore 21.22 la commedia teatrale “Una festa esagerata”, scritta, diretta e interpretata da Vincenzo Salemme.

La commedia, che nel 2018 è diventata anche un film, racconta in chiave realistica e divertente il lato oscuro e grottesco dell’animo umano con l’obiettivo non solo di strappare risate, ma al tempo stesso di invitare le persone al dialogo e al rispetto reciproco.

Tra giochi di parole, equivoci e fatalità, la vicenda al centro dello spettacolo ruota intorno alla festa del diciottesimo compleanno di Mirea, la figlia di Gennaro Parascandolo.

Nel cast Vincenzo Salemme, Antonio Guerriero, Antonella Cioli, Giovanni Ribò, Vincenzo Borrino, Teresa Del Vecchio, Sergio D’Auria, Mirea Flavia Stellato, Massimo Andrei.

La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

