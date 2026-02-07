“Una notte al museo 2 – La fuga”, film su Italia 1 – Trama e cast

“Una notte al museo 2 – La fuga” è il titolo del film diretto da Shawn Levy in onda sabato 7 febbraio 2026 in prima serata su Italia 1.

Una notte al museo 2 – La fuga – La trama

Larry Dailey ha lasciato il Museo di Storia Naturale, dove lavorava come guardiano notturno, ed è entrato nel mondo degli affari, diventando un importante imprenditore con la sua Dailey Devices.

Un giorno torna al museo e scopre che tutte le statue di cera saranno imballate e trasferite nell’archivio federale dello Smithsonian Museum e sostituite con degli ologrammi interattivi.

La sera successiva Larry riceve una telefonata che gli annuncia che tutte le statue hanno ripreso vita nello Smithsonian, ma sono tenuti in ostaggio da Kahmunrah, malvagio fratello maggiore di Ahkmenrah.

Nel cast Ben Stiller, Robin Williams, Amy Adams, Owen Wilson, Hank Azaria, Bill Hader.