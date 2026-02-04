“What’s Love?”, film su Rai2

Per il ciclo “Cuori d’inverno“, su Rai2 mercoledì 4 febbraio 2026 alle ore 21.20 va in onda il film di Shekhar Kapur dal titolo “What’s Love?”.

What’s Love? – La trama

Due amici d’infanzia alla soglia dei trent’anni devono fare i conti con le tradizioni culturali delle loro famiglie, anche e soprattutto in tema di amore.

Zoe è alle prese con le richieste dell’eccentrica madre Cathv e con gli appuntamenti online, mentre Kazim è spinto dai genitori verso un matrimonio combinato.

Zoe filma lo speranzoso viaggio di Kazim da Londra a Lahore per sposare una sconosciuta e inizia a chiedersi se potrebbe avere qualcosa da imparare da un approccio così diverso alla ricerca dell’amore.

Entrambi dovranno trovare la via giusta per ascoltare il proprio cuore.

Nel cast Lily James, Emma Thompson, Shazad Latif, Shabana Azmi, Sajal Aly, Oliver Chris, Asim Chaudhry, Jeff Mirza, Alice Orr-Ewing.