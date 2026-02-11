HomeTelevisione“Whitney - Una voce diventata leggenda”, film su Rai Movie
Televisione

“Whitney – Una voce diventata leggenda”, film su Rai Movie

Redazione
di Redazione
Whitney - Una voce diventata leggenda

Su Rai Movie mercoledì 11 febbraio 2026 alle ore 21.10 va in onda il film di Kasi Lemmons dal titolo “Whitney – Una voce diventata leggenda”.

Whitney – Una voce diventata leggenda – La trama

Dall’esordio in un coro gospel del New Jersey al successo planetario, il film racconta l’incredibile vita e la carriera di Whitney Houston, una delle voci più amate di sempre.

Un biopic che fa vivere al pubblico un viaggio nelle emozioni e nell’energia della star americana.

Ad interpretare l’artista è l’attrice britannica Naomi Ackie.

Nel cast, insieme a Naomi Ackie, Stanley Tucci, Ashton Sanders, Tamara Tunie, Clarke Peters.

La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

CINEMA

LIBRI

