“Whitney – Una voce diventata leggenda”, film su Rai Movie

Su Rai Movie mercoledì 11 febbraio 2026 alle ore 21.10 va in onda il film di Kasi Lemmons dal titolo “Whitney – Una voce diventata leggenda”.
Whitney – Una voce diventata leggenda – La trama
Dall’esordio in un coro gospel del New Jersey al successo planetario, il film racconta l’incredibile vita e la carriera di Whitney Houston, una delle voci più amate di sempre.
Un biopic che fa vivere al pubblico un viaggio nelle emozioni e nell’energia della star americana.
Ad interpretare l’artista è l’attrice britannica Naomi Ackie.
Nel cast, insieme a Naomi Ackie, Stanley Tucci, Ashton Sanders, Tamara Tunie, Clarke Peters.