“Zelig 30”, ospiti e comici del 2 febbraio

Su Canale 5 lunedì 2 febbraio 2026 in prima serata ultimo appuntamento con “Zelig 30”, lo show comico condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.
Ospiti
Ospiti speciali del gran finale: Ale e Franz, Antonio Albanese e Aurelio “Cochi” Ponzoni che insieme alla Paolo Jannacci Band interpreterà le sigle storiche delle diverse edizioni del programma.
Sul palco si alterneranno anche Max Angioni, Anna Maria Barbera, Paolo Cevoli, Gioele Dix, Maurizio Lastrico, Marco Marzocca, Antonio Ornano, Max Pisu, Gigi Rock, Senso D’Oppio, Dario Vergassola.
Nel corso della serata, numeri storici dal vivo e preziosi materiali d’archivio si intrecceranno in un racconto continuo fatto di risate, memoria e attualità.
Rocco Tanica firma per Bisio e Incontrada alcuni mini-musical di tre minuti, veri e propri momenti cult di questa edizione speciale di Zelig.