“Zelig 30”, puntata speciale – I comici

Zelig 30

Su Canale 5 lunedì 23 febbraio 2026 in prima serata torna “Zelig 30” con uno speciale che raccoglie i momenti più divertenti, iconici e amati delle 4 puntate condotte da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.

Ci saranno le gag iconiche di Aldo, Giovanni e Giacomo; l’autorevole e inconfondibile presenza comica di Teresa Mannino; Leonardo Manera psicanalizzato “al fluoro” da Claudio Bisio; l’esilarante estroversione di Katia e Valeria; l’incontenibile Mago Forest; la flemma disarmante di Anna Maria Barbera; un Checco Zalone d’antan rispolverato dalla “preistoria” di Zelig; l’omaggio di Geppi Cucciari al cabaret che l’ha fatta conoscere; i Noir di Ale e Franz con Cochi Ponzoni; lo chef di Antonio Albanese con le mai dimenticate “lenticchie alla julienne”; il proverbiale automobilista esasperato di Gioele Dix alle prese con il posteggio.

E ancora Elio e le Storie Tese, Giuseppe Giacobazzi, Maurizio Lastrico, Gigi Rock e tanti altri personaggi che hanno costruito l’identità del programma.

