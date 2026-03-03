Al cinema “Sacro Cuore – Il Suo Regno non avrà mai fine”

Al cinema dal 2 marzo 2026 il documentario di Sabrina e Steven J. Gunnell dal titolo “Sacro Cuore – Il Suo Regno non avrà mai fine“.
Il documentario francese celebra il 350° anniversario delle apparizioni del Cuore di Gesù a Santa Margherita Maria Alacoque (1673-1675) a Paray-le-Monial, in Borgogna.
Il documentario intreccia ricostruzioni storiche, testimonianze dirette e riflessioni teologiche offrendo uno sguardo intimo su come il Sacro Cuore sia diventato un simbolo di amore misericordioso per milioni di fedeli.
Queste voci diversificate mostrano come la devozione al Sacro Cuore tocchi ogni strato sociale, incontrando persone anche molto lontane dalla Chiesa.
Scheda film
Titolo: Sacro Cuore – Il Suo Regno non avrà mai fine
Regia: Sabrina e Steven J. Gunnell
Cast: Sabrina Gunnell, Marcel Charlon, Grégory Dutoit, Julie Budria, Abbé Louis Bardon
Durata: 93 minuti
Genere: Docufilm
Distribuzione: Dominus Production
Data di uscita: 2 marzo 2026