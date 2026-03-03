HomeCinemaAl cinema "Sacro Cuore - Il Suo Regno non avrà mai fine"
Cinema

Al cinema “Sacro Cuore – Il Suo Regno non avrà mai fine”

Redazione
di Redazione
Sacro Cuore - Il Suo Regno non avrà mai fine

Al cinema dal 2 marzo 2026 il documentario di Sabrina e Steven J. Gunnell dal titolo “Sacro Cuore – Il Suo Regno non avrà mai fine“.

Il documentario francese celebra il 350° anniversario delle apparizioni del Cuore di Gesù a Santa Margherita Maria Alacoque (1673-1675) a Paray-le-Monial, in Borgogna.

Il documentario intreccia ricostruzioni storiche, testimonianze dirette e riflessioni teologiche offrendo uno sguardo intimo su come il Sacro Cuore sia diventato un simbolo di amore misericordioso per milioni di fedeli.
Queste voci diversificate mostrano come la devozione al Sacro Cuore tocchi ogni strato sociale, incontrando persone anche molto lontane dalla Chiesa.

Scheda film

Titolo: Sacro Cuore – Il Suo Regno non avrà mai fine
Regia: Sabrina e Steven J. Gunnell
Cast: Sabrina Gunnell, Marcel Charlon, Grégory Dutoit, Julie Budria, Abbé Louis Bardon
Durata: 93 minuti
Genere: Docufilm
Distribuzione: Dominus Production
Data di uscita: 2 marzo 2026

Trailer

MOSTRE

“Lucrezia” di Guido Reni a Palazzo Spinola di Genova

"Lucrezia" di Guido Reni
Read more

“Paul Troubetzkoy. Lo scultore della Belle Époque”, mostra alla GAM di Milano

“Paul Troubetzkoy. Lo scultore della Belle Époque”
Read more

“Le filatrici” di Luigi Bocca alla Società Economica di Chiavari

Insieme a Per tua dote, Le filatrici è forse il dipinto di ispirazione verista più noto e convincente di Luigi Bocca (Vigevano 1872 –...
Read more
spot_img
La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

CINEMA

TELEVISIONE

LIBRI

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei