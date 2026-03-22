“Cena di classe”, il nuovo film di Francesco Mandelli

“Cena di classe” è il titolo del nuovo film di Francesco Mandelli, nelle sale cinematografiche dal 26 marzo 2026.

La commedia è ispirata all’omonima canzone dei Pinguini Tattici Nucleari.

Cena di classe – La trama

Diciassette anni dopo il diploma, un gruppo di ex compagni di liceo si ritrova per il funerale di un compagno.

Da lì, una cena carica di nostalgia si trasforma in una lunga notte di eccessi, segreti e confessioni, costringendo tutti a fare i conti con il passato, con le proprie scelte e con ciò che sono diventati.

Scheda film

Titolo: Cena di classe

Regia: Francesco Mandelli

Cast: Beatrice Arnera, Herbert Ballerina, Ninni Bruschetta, Giovanni Esposito, Roberto Lipari, Nicola Nocella, Francesco Mandelli, Andrea Pisani, Francesco Russo, Giulia Vecchio, Annandrea Vitrano

Genere: Commedia

Distribuzione: Medusa Film

Data di uscita: 26 marzo 2026

Trailer