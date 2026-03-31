“Cena di classe”, un film di Francesco Mandelli – Trama e cast

“Cena di classe” è il titolo del nuovo film di Francesco Mandelli, nelle sale cinematografiche dal 26 marzo 2026.
La commedia è ispirata all’omonima canzone dei Pinguini Tattici Nucleari.
Cena di classe – La trama
Diciassette anni dopo il diploma, un gruppo di ex compagni di liceo si ritrova per il funerale di un compagno.
Da lì, una cena carica di nostalgia si trasforma in una lunga notte di eccessi, segreti e confessioni, costringendo tutti a fare i conti con il passato, con le proprie scelte e con ciò che sono diventati.
Scheda film
Titolo: Cena di classe
Regia: Francesco Mandelli
Cast: Beatrice Arnera, Herbert Ballerina, Ninni Bruschetta, Giovanni Esposito, Roberto Lipari, Nicola Nocella, Francesco Mandelli, Andrea Pisani, Francesco Russo, Giulia Vecchio, Annandrea Vitrano
Genere: Commedia
Distribuzione: Medusa Film
Data di uscita: 26 marzo 2026