“…che Dio perdona a tutti”, un film di Pif

Al cinema dal 2 aprile 2026 il film di e con Pif dal titolo “…che Dio perdona a tutti“, con Giusy Buscemi.
Il film è liberamente tratto dall’omonimo libro di Pif.
…che Dio perdona a tutti – La trama
Sicilia, oggi. Arturo è un agente immobiliare quasi infallibile nel suo lavoro, molto meno nella vita sentimentale. Vive da solo, è piuttosto sfiduciato e coltiva un’unica, incrollabile passione: i dolci.
La sua vita si illumina quando incontra quella che è, senza dubbio, la sua anima gemella. Flora è perfetta: bella, divertente, gentile, brillante… ed è pure pasticciera.
Tra loro nasce un amore immediato e travolgente.
Flora è una cattolica fervente, mentre Arturo ha smesso di credere da bambino. Pur di non perdere la donna della sua vita, sceglie di fingersi credente e intraprende un percorso sentimentale e spirituale che lo porterà a confrontarsi con la fede.
Questa volta, però, non è solo: ad accompagnarlo c’è un complice davvero inatteso, il Papa.
Scheda film
Titolo: …che Dio perdona a tutti
Regia: Pif
Cast: Pif, Giusy Buscemi, Francesco Scianna, Carlos Hipólito, Maurizio Marchetti, Domenico Centamore
Genere: Commedia
Distribuzione: PiperFilm
Data di uscita: 2 aprile 2026