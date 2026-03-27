“…che Dio perdona a tutti”, un film di Pif

Al cinema dal 2 aprile 2026 il film di e con Pif dal titolo “…che Dio perdona a tutti“, con Giusy Buscemi.

Il film è liberamente tratto dall’omonimo libro di Pif.

…che Dio perdona a tutti – La trama

Sicilia, oggi. Arturo è un agente immobiliare quasi infallibile nel suo lavoro, molto meno nella vita sentimentale. Vive da solo, è piuttosto sfiduciato e coltiva un’unica, incrollabile passione: i dolci.

La sua vita si illumina quando incontra quella che è, senza dubbio, la sua anima gemella. Flora è perfetta: bella, divertente, gentile, brillante… ed è pure pasticciera.

Tra loro nasce un amore immediato e travolgente.

Flora è una cattolica fervente, mentre Arturo ha smesso di credere da bambino. Pur di non perdere la donna della sua vita, sceglie di fingersi credente e intraprende un percorso sentimentale e spirituale che lo porterà a confrontarsi con la fede.

Questa volta, però, non è solo: ad accompagnarlo c’è un complice davvero inatteso, il Papa.

Scheda film

Titolo: …che Dio perdona a tutti

Regia: Pif

Cast: Pif, Giusy Buscemi, Francesco Scianna, Carlos Hipólito, Maurizio Marchetti, Domenico Centamore

Genere: Commedia

Distribuzione: PiperFilm

Data di uscita: 2 aprile 2026

Trailer