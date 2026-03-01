“Domani interrogo”, un film con Anna Ferzetti – Trama

Al cinema dal 19 febbraio 2026 il film di Umberto Carteni dal titolo “Domani Interrogo“, con Anna Ferzetti.

Il film è liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Gaja Cenciarelli.

Domani Interrogo – La trama

Una professoressa di inglese, convinta del valore educativo fondamentale della scuola, viene assegnata ad un liceo romano, a Rebibbia.

I suoi colleghi hanno perso le speranze di cavare qualcosa dall’ultima classe, quella degli studenti più difficili. Tra fumo e famiglie sfasciate, spaccio e primi amori, i ragazzi si buttano via giorno dopo giorno, convinti che la vita fuori dalla scuola sia solo ostile e a loro preclusa.

La professoressa o, meglio, «Pressoré», come la chiamano tutti, ha due possibilità: scappare come i suoi predecessori o cercare di entrare nei cuori dei suoi studenti, dando un senso sia al loro percorso scolastico che alla sua vita di insegnante.

Scheda film

Titolo: Domani Interrogo

Regia: Umberto Carteni

Cast: Anna Ferzetti, Fabio Bizzarro, Zoe Massenti, Sara Silvestro, Yothin Clavenzani, Paterne Sassaroli, Anita Serafini, Morgan Sebastian Wahr, Lorenzo Bagalà, Federico Micheli, Mounir Khlifi, Manuela Zero e con la partecipazione di Massimo Foschi

Genere: Drammatico

Distribuzione: Vision Distribution

Data di uscita: 19 febbraio 2026

Trailer