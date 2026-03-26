“Il Dio dell’amore”, un film di Francesco Lagi

“Il Dio dell’amore” è il titolo del film di Francesco Lagi, al cinema dal 26 marzo 2026.

Il Dio dell’amore – La trama

Il Dio dell’Amore è un viaggio, o un’esplorazione, nelle relazioni amorose. Un racconto corale dal tono ironico, sorridente ma anche amaro, che disegna una umanità impelagata nel caos dei sentimenti che da sempre ci agitano e ci meravigliano.

I personaggi sono tutti collegati da relazioni amorose e, se visti tutti insieme, tutti parte di un fitto disegno, una tessitura dove ognuno è un nodo, un inizio e una fine.

Il loro destino è in mano al Dio dell’Amore, a volte benevolo e mite e a volte invece agguerrito e battagliero.

A condurci in questo viaggio è il poeta Ovidio, che torna dalla Roma Imperiale direttamente nella nostra contemporaneità per raccontarci questa storia.

Scheda film

Titolo: Il Dio dell’amore

Regia: Francesco Lagi

Cast: Anna Bellato, Enrico Borello, Benedetta Cimatti, Chiara Ferrara, Corrado Fortuna, Vinicio Marchioni, Isabella Ragonese, Vanessa Scalera, Francesco Colella

Genere: Commedia

Distribuzione: Vision Distribution

Data di uscita: 26 marzo 2026

Trailer