“La salita”, un film di Massimiliano Gallo

Al cinema dal 9 aprile 2026 il film di Massimiliano Gallo dal titolo “La salita“.

Si tratta del primo film del grande attore napoletano in veste di regista.

La salita – La trama

Napoli, 1983. A causa di alcune lesioni dovute al bradisismo, il carcere femminile di Pozzuoli viene chiuso e le detenute smistate provvisoriamente in altre strutture penitenziarie della Regione. Alcune di queste vengono momentaneamente ospitate presso il carcere minorile di Nisida, all’epoca solo maschile.

In quello stesso periodo Eduardo De Filippo, nominato Senatore a Vita, sorprende l’aula e i colleghi di Palazzo Madama facendo un discorso di insediamento tutto orientato a favore dei ragazzini reclusi nel carcere minorile di Nisida e nel Filangieri.

Va più volte in visita a Nisida, contribuisce alla ristrutturazione del teatro del carcere, disegnandone la nuova struttura di suo pugno.

Impianta nel carcere una scuola di scenotecnica e una di recitazione e invia gli attori della sua compagnia per mettere in scena uno spettacolo teatrale.

Da queste due storie vere, e dall’incontro fra un giovane detenuto di Nisida e una detenuta del femminile di Pozzuoli, che vivono insieme per la prima volta l’esperienza del teatro, prende le mosse questo film, che mescola realtà e fantasia, personaggi reali e personaggi inventati, per costruire un grande affresco di sentimenti, ambientato nel carcere minorile di Napoli.

Scheda film

Titolo: La salita

Regia: Massimiliano Gallo

Cast: Roberta Caronia, Alfredo Francesco Cossu, Antonio Milo, Shalana Santana, Gianfelice Imparato, Maurizio Casagrande, Francesco Siciliano, Massimiliano Gallo, Mariano Rigillo

Durata: 90 minuti

Genere: Drammatico

Distribuzione: Fandango

Data di uscita: 9 aprile 2026

Trailer