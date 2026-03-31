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“Notte prima degli esami 3.0”, un film di Tommaso Renzoni

Redazione
di Redazione
Notte prima degli esami 3.0

Al cinema dal 19 marzo 2026 il film di Tommaso Renzoni dal titolo “Notte prima degli esami 3.0“.

Notte prima degli esami 3.0 – La trama

Alla vigilia della maturità, un gruppo di liceali romani si ritrova a vivere la sua ultima grande avventura insieme: amori segreti, tradimenti, amicizie messe alla prova e piani disperati per ingannare la prof più temuta della scuola.

Tra feste e un viaggio improvvisato, Giulio e i suoi amici dovranno affrontare il passaggio all’età adulta scoprendo che crescere significa anche sbagliare, perdonare e avere il coraggio di dire finalmente la verità.

Scheda film

Titolo: Notte prima degli esami 3.0
Regia: Tommaso Renzoni
Cast: Sabrina Ferilli, Tommaso Cassissa, Gian Marco Tognazzi, Adriano Moretti, Alice Lupparelli, Alice Maselli, Ditonellapiaga, Aleandro Falciglia, Bea Barret, Christian Dei, Teresa Piergentili, Pascale Reynaud, con la partecipazione di Sebastiano Somma e con la partecipazione straordinaria di Antonello Venditti
Genere: Commedia
Distribuzione: 01 Distribution
Data di uscita: 19 marzo 2026

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