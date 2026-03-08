HomeCinema“Un bel giorno”, film con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele -...
Cinema

“Un bel giorno”, film con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele – Trama e cast

Redazione
di Redazione
Un bel giorno

Un bel giorno” è il titolo del nuovo film di Fabio De Luigi, nelle sale cinematografiche dal 5 marzo 2026.

Un bel giorno – La trama

Tommaso, rimasto vedovo, ha cresciuto da solo quattro figlie, trasformando la sua vita in una caotica ma solida routine familiare.

Quando le ragazze decidono che è arrivato il momento per il padre di rimettersi in gioco, Tommaso incontra Lara, una donna brillante e affascinante.

Un incontro inatteso che potrebbe cambiare tutto. Entrambi, però, nascondono qualcosa di molto importante.

Scheda film

Titolo: Un bel giorno
Regia: Fabio De Luigi
Cast: Fabio De Luigi, Virginia Raffaele, Maria Gifuni, Alma Teresa Giardina, Anita Marzi, Arianna Gregori, Leon Castagno, Andrea Silvestrini, Nicola Mayer, Beatrice Schiros, Antonio Gerardi
Durata: 93 minuti
Genere: Commedia
Distribuzione: 01 Distribution
Data di uscita: 5 marzo 2026

Trailer

MOSTRE

“Il volto delle donne. 80 anni di Repubblica: storie di ingegno, dalle grandi artiste alle Madri Costituenti” – Mostra a Roma

“Il volto delle donne. 80 anni di Repubblica: storie di ingegno, dalle grandi artiste alle Madri Costituenti”
Read more

“Lucrezia” di Guido Reni a Palazzo Spinola di Genova

"Lucrezia" di Guido Reni
Read more

“Paul Troubetzkoy. Lo scultore della Belle Époque”, mostra alla GAM di Milano

“Paul Troubetzkoy. Lo scultore della Belle Époque”
Read more
spot_img
La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

CINEMA

TELEVISIONE

LIBRI

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei