HomeMostre ed EventiRiapre Il Museo Archeologico Nazionale di Capo Colonna
Mostre ed Eventi

Riapre Il Museo Archeologico Nazionale di Capo Colonna

Redazione
di Redazione
Museo Archeologico Nazionale di Capo Colonna

Dopo gli interventi di rinnovamento degli spazi e del percorso espositivo, riapre l’11 marzo 2026 il Museo Archeologico Nazionale di Capo Colonna (KR).
La struttura torna dunque ad accogliere il pubblico con un allestimento aggiornato che mette in relazione i reperti con il paesaggio e con il loro contesto di provenienza.

Il progetto rientra nel programma di valorizzazione dei Parchi Archeologici di Crotone e Sibari ed è stato realizzato secondo gli indirizzi del Ministero della Cultura in materia di accessibilità e fruizione dei luoghi della cultura, promossi dal Ministro Alessandro Giuli. Gli interventi sono stati sostenuti da finanziamenti pubblici, tra cui le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e ulteriori stanziamenti statali destinati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio archeologico.

Il nuovo allestimento ha interessato l’intero percorso museale, con apparati informativi aggiornati, strumenti didattici rinnovati e sistemi di comunicazione pensati per favorire una fruizione più ampia da parte del pubblico. Gli interventi hanno riguardato anche l’adeguamento degli impianti, il miglioramento delle condizioni di sicurezza e la riorganizzazione degli ambienti destinati alle attività educative e alla ricerca.

MOSTRE

“Il volto delle donne. 80 anni di Repubblica: storie di ingegno, dalle grandi artiste alle Madri Costituenti” – Mostra a Roma

“Il volto delle donne. 80 anni di Repubblica: storie di ingegno, dalle grandi artiste alle Madri Costituenti”
Read more

“Lucrezia” di Guido Reni a Palazzo Spinola di Genova

"Lucrezia" di Guido Reni
Read more

“Paul Troubetzkoy. Lo scultore della Belle Époque”, mostra alla GAM di Milano

“Paul Troubetzkoy. Lo scultore della Belle Époque”
Read more
spot_img
La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

CINEMA

TELEVISIONE

LIBRI

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei