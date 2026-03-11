“Semiramide” di Rossini al Teatro Massimo di Palermo

Christopher Franklin © Rosellina Garbo

Al Teatro Massimo di Palermo va in scena da mercoledì 11 marzo 2026, per sette rappresentazioni, l’opera “Semiramide” di Gioachino Rossini.

Il capolavoro di Rossini rivive in una chiave di grande modernità. L’allestimento, proveniente dall’Opéra de Rouen-Normandie, porta la firma del regista francese Pierre-Emmanuel Rousseau, che firma anche le scene e i costumi e trasforma la corte assiro-babilonese in una metropoli contemporanea e spietata, attingendo all’immaginario cinematografico di maestri come Stanley Kubrick e Tony Scott.

Sul podio il Maestro Christopher Franklin.

L’opera è stata eseguita per la prima volta al Teatro La Fenice di Venezia il 3 febbraio 1823. Il soggetto è tratto dall’omonima tragedia di Voltaire (1748).

Semiramide – Personaggi e interpreti

Semiramide: Vasilisa Berzhanskaya (11, 13, 15, 18) / Maria Grazia Schiavo (12, 14, 17);

Arsace: Chiara Amarù (11, 13, 15, 18) / Ginger Costa-Jackson (12, 14, 17);

Assur: Mirco Palazzi (11, 13, 15, 18) / Nahuel Di Pierro (12, 14, 17);

Idreno: Maxim Mironov (11, 13, 15, 18) / Antonino Siragusa (12, 14, 17);

Azema: Francesca Cucuzza;

Oroe/L’ombra di Nino: Adriano Gramigni;

Mitrane: Samuele Di Leo.

Orchestra e Coro del Teatro Massimo.

Maestro del Coro Salvatore Punturo.

Dopo la prima di mercoledì 11 marzo 2026 alle ore 20:00 (Turno Prime), le repliche proseguiranno giovedì 12 marzo 2026 alle ore 18:30 (Turno Opera); venerdì 13 marzo 2026 alle 18:30 (Turno B); sabato 14 marzo 2026 alle ore 20:00 (Turno F); domenica 15 marzo 2026 alle ore 17:30 (Turno D); martedì 17 marzo 2026 alle ore 18:30 (fuori abbonamento); mercoledì 18 marzo 2026 alle ore 18:30 (Turno C).