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Amici di Maria De Filippi – Squadre, giuria e ospiti

Redazione
di Redazione
Amici

Su Canale 5 sabato 21 marzo 2026 in prima serata Maria De Filippi dà il via al serale del talent show Amici.

Sono 17 i ragazzi in gara, ma solo uno di loro sarà il vincitore.
Scendono in campo tre squadre: Gard, Opi e Valentina (cantanti), Alessio e Kiara (ballerini), capitanati da Anna Pettinelli ed Emanuel Lo; Caterina, Elena, Plasma, Riccardo (cantanti), Antonio, Emiliano, Nicola (ballerini), guidati dal duo formato da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi; Angie, Lorenzo, Michele (cantanti), Alex e Simone (ballerini), nel team di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini.

I giurati sono quattro: Gigi D’Alessio, Amadeus, Elena D’Amario, Cristiano Malgioglio.

Nel cast del talent “Amici”, in un ruolo tutto da scoprire, Alessandro Cattelan

Ospiti di questa prima puntata Pio e Amedeo e Annalisa.

Per i 17 ragazzi che hanno conquistato l’accesso al serale prende, dunque, il via la fase più importante del programma, quella in cui possono presentarsi e farsi conoscere dalla grande platea del prime time e che decreta il vincitore assoluto di questa venticinquesima edizione. Edizione di cui cura la direzione artistica per il sesto anno consecutivo il coreografo internazionale Stéphane Jarny.

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