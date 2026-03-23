"Ben is Back", film su Rai5 – La trama

Su Rai5 lunedì 23 marzo 2026 alle ore 21.22 va in onda il film di Peter Hedges dal titolo “Ben is Back”, con Julia Roberts, Lucas Hedges, Courtney B. Vance, Kathryn Newton.

Ben is Back – La trama

Ben, che sta cercando di disintossicarsi, decide di uscire dalla comunità per trascorrere la festa del Natale in famiglia.

La madre Holly, sorpresa, lo accoglie a braccia aperte, ma capisce presto che qualcosa non va.

Durante le 24 ore successive, Holly farà tutto ciò che è in suo potere per salvare il figlio ed evitare il collasso della propria famiglia.

Il cast

Nel cast del film Julia Roberts, Lucas Hedges, Kathryn Newton, Courtney B. Vance, Tim Guinee, Alexandra Park, Rachel Bay Jones, David Zaldivar, Michael Esper, Myra Lucretia Taylor, Kristin Griffith, Jack Davidson, Cameron Roberts.

