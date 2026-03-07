HomeTelevisione“Caccia all’agente Freegard” - Rai3 - La trama
"Caccia all'agente Freegard" – Rai3 – La trama

Su Rai3, per il ciclo “Il grande cinema d’autore”, sabato 7 marzo 2026 alle ore 21.25 va in onda il film di Adam Patterson e Declan Lawn dal titolo “Caccia all’agente Freegard”.

Caccia all’agente Freegard – La trama

Robert è un uomo affascinante e apparentemente ricco, Alice è un’avvocata che s’innamora di lui.

Insospettita però da alcune circostanze, la donna convince il suo amico Phil, un detective privato, a indagare sul conto dell’uomo: viene fuori che Robert ha una falsa identità.

Messo alle strette da Alice, lui dichiara di essere un agente dei servizi segreti, ma la realtà è ben diversa.

Nel cast James Norton, Gemma Anterton, Marisa Abela, Sarah Goldberg, Shazad Latif, Jimmy Akingbola, Freya Mavor.

