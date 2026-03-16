“Cena con delitto – Knives Out” – La trama e il cast

Su Rai2 lunedì 16 marzo 2026 alle ore 21.30 va in onda il film di Rian Johnson dal titolo “Cena con delitto – Knives Out”.

Cena con delitto – Knives Out – La trama

Harlan Thrombey, un agiato romanziere, viene trovato morto, in circostanze misteriose, nella sua proprietà la mattina dopo la festa per il suo 85esimo compleanno.

Il celebre detective Benoit Blanc, uomo di straordinario intuito e carisma, è incaricato del caso, e sospetta si tratti di un omicidio.

La famiglia del defunto è numerosa, e tutti, nessuno escluso, sono potenziali sospettati.

Quando il fatidico giorno della lettura del testamento si avvicina, la famiglia di Harlan si rivela essere molto più complicata e conflittuale di quanto sembrasse all’inizio. Un contesto familiare costituito da personaggi variopinti, appartenenti a generazioni contrapposte tra loro per età, obiettivi e stili di vita.

Quando Marta, l’infermiera di Thrombrey, si ritrova implicata nel misterioso caso, appare chiaro che nessun segreto è più al sicuro nella casa.

Nel cast Daniel Craig, Chris Evans, Ana De Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette, Lakeith Stanfield, Christopher Plummer.