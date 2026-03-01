“Che Tempo Che Fa” – Demi Moore, Virginia Raffaele e Fabio De Luigi tra gli ospiti di Fazio – 1 marzo

In diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, domenica 1 marzo 2026 dalle ore 19.30 una nuova puntata di “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.

Gli ospiti

Tanti gli ospiti della puntata:

Demi Moore, icona del cinema mondiale, vincitrice di un Golden Globe, un Critics’ Choice Award e uno Screen Actors Guild Award per “The Substance” (2024), che le è valso anche la candidatura al Premio Oscar e al BAFTA. Nella sua straordinaria carriera ha interpretato film entrati nella storia del cinema, come “Ghost”, “Codice d’onore”, “La lettera scarlatta”, “Il giurato”, “Soldato Jane”, e molti altri.

Virginia Raffaele e Fabio De Luigi, protagonisti del film “Un bel giorno”, al cinema dal 5 marzo 2026.

Matilda De Angelis, interprete del nuovo film di Stefano Mordini “La lezione”, presentato alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Grand Public, e nelle sale cinematografiche dal 5 marzo 2026.

Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera, in occasione dell’anniversario dei 150 anni dalla fondazione del Corriere, al quale è dedicato il volume “1876–2026, La storia nelle prime pagine del Corriere della Sera”; gli editorialisti de la Repubblica Massimo Giannini e Annalisa Cuzzocrea; l’inviato di Avvenire Nello Scavo; Michele Serra; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Giulia Veronesi, direttrice dell’Unità Operativa di Chirurgia Toracica all’IRCCS Ospedale San Raffaele.

Che Tempo Che Fa – Il Tavolo

A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – Il Tavolo” con: Flora Tabanelli, Medaglia di Bronzo nel big air ai Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026; Nino Frassica; Mara Maionchi; Alessia Marcuzzi; Gabriele Cirilli, in tour nei teatri d’Italia con “Cirilli & Family” e nel cast di “Only Fun – Comico Show” sul NOVE; Giovanni Esposito; Paolo Rossi; Gigi Marzullo; la Signora Coriandoli; Orietta Berti; Ubaldo Pantani; Francesco Paolantoni; Giucas Casella.