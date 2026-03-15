“Che Tempo Che Fa” – Gli ospiti di Fazio – 15 marzo

In diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, domenica 15 marzo 2026 dalle ore 19.30 una nuova puntata di “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.
Gli ospiti
Tanti gli ospiti della puntata:
Sal Da Vinci con “Per sempre sì”, il brano con il quale ha vinto il Festival di Sanremo. Il cantante partenopeo rappresenterà l’Italia al prossimo Eurovision Song Contest a Vienna.
Carlo Verdone, regista e protagonista di “Scuola di seduzione”, film in uscita il primo aprile 2026. Con oltre 45 anni di straordinaria carriera, Carlo Verdone è uno dei protagonisti più amati del cinema italiano.
Bebe Vio, Ambassador dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.
Jasmine Trinca, dal 19 marzo al cinema con “Gli occhi degli altri”, il film di Andrea De Sica presentato alla Festa del Cinema di Roma 2025.
Lo scrittore Paolo Giordano, dal 17 marzo nelle librerie con “Da vicino”; Niccolò Ammaniti, nelle librerie con il suo nuovo romanzo “Il Custode”; gli editorialisti de la Repubblica Massimo Giannini e Annalisa Cuzzocrea; la giornalista Cecilia Sala; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; il giornalistaMichele Serra.
Che Tempo Che Fa – Il Tavolo
A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – Il Tavolo” con: Sal Da Vinci; Aurelio Ponzoni in arte “Cochi”; Belén Rodriguez, conduttrice insieme ai PanPers della sesta stagione di “Only Fun – Comico Show”; Nino Frassica; Mara Maionchi; Ubaldo Pantani; Paolo Rossi; Enzo Iacchetti; Claudio Chiappucci, uno dei protagonisti del ciclismo anni ’90, a 35 anni dalla vittoria della Milano-Sanremo; Gigi Marzullo; la Signora Coriandoli; Orietta Berti; Francesco Paolantoni; Giucas Casella.