“Che Tempo Che Fa” – Gli ospiti di Fazio – 29 marzo

In diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, domenica 29 marzo 2026 dalle ore 19.30 una nuova puntata di “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.

Gli ospiti

Tanti gli ospiti della puntata:

Gianni Morandi, presto in tour nei palasport italiani con “C’era un ragazzo – Gianni Morandi Story” per celebrare i 60 anni dell’iconico brano “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones”; Federica Brignone, reduce dal successo ottenuto alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 dove ha vinto due medaglie d’oro nel supergigante e nello slalom gigante; padre Gabriel Romanelli, in libreria con “Le rovine e la luce. La commovente testimonianza del parroco di Gaza”, scritto con il giornalista francese Guillaume de Dieuleveult; Alberto Mantovani, Presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca; don Dante Carraro, direttore del Cuamm Medici con l’Africa; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Gianrico Carofiglio, in libreria con il saggio “Accendere i fuochi”; l’editorialista de la Repubblica Massimo Giannini; la giornalista Cecilia Sala; il giornalista Michele Serra.

Che Tempo Che Fa – Il Tavolo

A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – Il Tavolo” con: Giovanni Franzoni, Medaglia d’argento nella discesa libera alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026; LDA e Aka7even, live con il brano “Poesie clandestine” con cui hanno partecipato al Festival di Sanremo; Fiona May; Simona Ventura; Orietta Berti; Cristina D’Avena; Paolo Rossi; Nino Frassica; Ubaldo Pantani; Mara Maionchi; Mago Forest; Flora Canto; Gigi Marzullo; Francesco Paolantoni; la Signora Coriandoli; Giucas Casella.