“Che Tempo Che Fa” – Tra gli ospiti di Fazio dell’8 marzo Arisa, Stefano Massini, Massimo Lopez

In diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, domenica 8 marzo 2026 dalle ore 19.30 una nuova puntata di “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.

Gli ospiti

Tanti gli ospiti della puntata:

Gino Cecchettin e il filosofo e divulgatore Lorenzo Gasparrini, che, in occasione della Giornata internazionale della donna, inaugurano un ciclo di incontri sull’educazione affettiva a Che tempo che fa.

Patty Pravo, protagonista all’ultimo Festival di Sanremo con il brano “Opera”, presto in tour nei teatri, e che nel 2026 celebra i 60 anni di carriera.

Stefano Massini, drammaturgo, vincitore di 5 Tony Award, sul NOVE mercoledì 11 marzo 2026 con l’evento tv “Io, Vladimir – Stefano Massini racconta Putin”.

Arisa, live con “Magica favola”, brano con il quale si è classificata quarta al Festival di Sanremo, dopo il terzo posto conquistato durante la serata cover con “Quello che le donne non dicono” insieme al Coro del Teatro Regio di Parma.

Massimo Lopez, presto nei teatri con “Massimo Lopez Show”; Aldo Grasso, critico televisivo del Corriere della Sera e autore del libro “Cara televisione. Una storia d’amore e altri sentimenti”; il direttore de il Post Francesco Costa; l’editorialista de la Repubblica Massimo Giannini; l’inviato di Avvenire Nello Scavo; la giornalista Cecilia Sala; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele.

Che Tempo Che Fa – Il Tavolo

A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – Il Tavolo” con: Simone Deromedis, Medaglia d’Oro nello skicross alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e primo italiano a vincere un Oro in questa disciplina; Nino Frassica; Mara Maionchi; Ubaldo Pantani; Paolo Rossi; Arisa; Massimo Lopez; Raul Cremona, tra i protagonisti della nuova stagione di “Only Fun – Comico Show” sul NOVE e a teatro con “Bravissssssimo!”; Cristiano Malgioglio; Gigi Marzullo; la Signora Coriandoli; Orietta Berti; Francesco Paolantoni; Giucas Casella.