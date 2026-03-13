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Delitti in paradiso 15 – La trama della prima puntata

Redazione
di Redazione
Delitti in paradiso

Su Rai2 venerdì 13 marzo 2026 in prima serata al via la quindicesima stagione di “Delitti in paradiso”, con Don Gilet nel ruolo dell’ispettore Wilson.

Il titolo del primo episodio è “Corruzione a Saint Marie”.

Delitti in paradiso – Corruzione a Saint Marie – La trama

Il ritorno sull’isola del commissario Selwyn Patterson è accompagnato da una morte sospetta alla Government House, sede del governo locale, dove un uomo è caduto dal tetto.

Sembra un suicidio, ma l’ispettore Mervin Wilson sospetta invece si tratti di un omicidio. Ma se nessuno era sul tetto con la vittima al momento della caduta, chi potrebbe averla spinta giù?

Nel frattempo, Mervin è ansioso di conoscere il suo fratellastro Solomon, il figlio che la madre ha avuto da un altro uomo. I due fratelli, che non si sono mai incontrati prima, andranno d’accordo?

Nel cast Don Gilet, Don Warrington, Elizabeth Bourgine, Shantol Jackson.

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