Delitti in paradiso 15 – La trama della seconda puntata

Su Rai2 venerdì 20 marzo 2026 in prima serata va in onda una nuova puntata della quindicesima stagione di “Delitti in paradiso”, con Don Gilet nel ruolo dell’ispettore Wilson.
Il titolo dell’episodio è “Psicoterapia di coppia”.
Delitti in paradiso – Psicoterapia di coppia – La trama
Una giovane psicologa, che in un esclusivo ritiro terapeutico segue due coppie in crisi, annega durante la nuotata serale.
Mervin scopre che si tratta di un omicidio e i sospetti ricadono sui suoi quattro pazienti che al momento del delitto stavano cenando insieme.
Nel cast Don Gilet, Don Warrington, Elizabeth Bourgine, Shantol Jackson.