Delitti in paradiso 15 – La trama della terza puntata

Su Rai2 venerdì 27 marzo 2026 in prima serata va in onda una nuova puntata della quindicesima stagione di “Delitti in paradiso”, con Don Gilet nel ruolo dell’ispettore Wilson.
Il titolo dell’episodio è “Pegaso”.
Delitti in paradiso – Pegaso – La trama
L’ispettore Mervin è impegnato nella soluzione di un caso di omicidio particolarmente intricato.
L’indagine arriva in un momento delicato della sua vita personale: l’atteso incontro con il suo giovane fratellastro.
Tra interrogatori e intuizioni personali, Mervin dovrà trovare il filo che unisce tutti gli indizi per arrivare alla verità.
Nel cast Don Gilet, Don Warrington, Elizabeth Bourgine, Shantol Jackson.