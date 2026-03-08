“Divorzio a Las Vegas”, la trama del film – Rai2

Su Rai2 domenica 8 marzo 2026 alle ore 21.00 va in onda il film di Umberto Carteni dal titolo “Divorzio a Las Vegas”.

Divorzio a Las Vegas – La trama

Lorenzo ed Elena si conoscono durante una vacanza studio in America.

L’ultimo giorno di vacanza, alla fine di una notte folle, si sposano per gioco, poi si perdono di vista per vent’anni.

Oggi Elena è una giovane manager in ascesa che sta per sposarsi con il ricco Gian Andrea, mentre Lorenzo è un ghost writer per politici di qualsiasi schieramento.

Il matrimonio contratto negli Usa, però, è ancora valido ed Elena è quindi costretta a tornare a Las Vegas con Lorenzo per divorziare.

Nel cast Giampaolo Morelli, Andrea Delogu, Ricky Memphis, Grazia Schiavo, Luca Vecchi, Desirée Popper, Vincent Riotta, Gian Marco Tognazzi.