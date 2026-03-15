“Domenica In” – 15 marzo – Tra gli ospiti Riccardo Cocciante e Virginia Raffaele

Su Rai1 domenica 15 marzo 2026 alle ore 14.00, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, va in onda una nuova puntata di “Domenica In”, condotta da Mara Venier.
Gli ospiti
Alberto Matano e Mara Venier renderanno un affettuoso omaggio a Enrica Bonaccorti, ricordando la grande artista e amica recentemente scomparsa.
Riccardo Cocciante ripercorrerà la sua straordinaria carriera e offrirà al pubblico un’esibizione al pianoforte con “Ho vent’anni con te”, brano che dà il titolo al suo nuovo album di inediti.
Virginia Raffaele parlerà del film “Un bel giorno”, che la vede protagonista insieme a Fabio De Luigi.
Leo Gassmann presenterà “Naturale”, il brano portato quest’anno sul palco del Festival di Sanremo.
Peppe Iodice, tra i protagonisti della nuova edizione del programma “Stasera tutto è possibile”, presenterà il film “Mi batte el corazon”, diretto da Francesco Prisco e al cinema dal 19 marzo.
Per lo spazio dedicato all’attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno i fatti della settimana.
Pino Strabioli ripercorrerà alcuni episodi significativi dei 50 anni di storia di Domenica In.
Teo Mammucari, con la sua consueta ironia, intratterrà il pubblico con il gioco telefonico “La cassaforte di Domenica In”.