“Domenica In” – 29 marzo – Gli ospiti

Su Rai1 domenica 29 marzo 2026 alle ore 14.00, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, va in onda una nuova puntata di “Domenica In”, condotta da Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno,Teo Mammucari ed Enzo Miccio.

Sarà ricordato Gino Paoli, una delle voci più amate della musica italiana, scomparso recentemente. Mara Venier e Tommaso Cerno ripercorreranno la carriera e l’eredità artistica del cantautore insieme ad Adriano Aragozzini, Mario Lavezzi, Ricky Gianco e Malika Ayane, che interpreterà uno dei suoi brani più iconici, “Il cielo in una stanza”.

Rupert Everett, protagonista di numerosi film di successo, si racconterà tra vita privata e carriera e presenterà il film “Il Vangelo di Giuda”, diretto da Giulio Base, in uscita al cinema il 2 aprile 2026.

Ivana Spagna proporrà alcuni dei suoi successi più amati e presenterà una nuova versione remix di “Mamy Blue”, brano con cui debuttò nel 1971, realizzata in collaborazione con DJ Nuzzle.

L’attrice Serena Grandi sarà ospite con il figlio Edoardo per ripercorrere insieme i momenti più significativi della propria vita personale e professionale.

Enzo Miccio racconterà Jacqueline Kennedy.

Teo Mammucari intratterrà il pubblico con il gioco telefonico “La cassaforte di Domenica In”.