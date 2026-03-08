“Domenica In” – 8 marzo – Tra gli ospiti Alessandro Gassmann, Vanessa Scalera, Rocco Papaleo

Su Rai1, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, domenica 8 marzo 2026 alle ore 14.00 va in onda una nuova puntata di “Domenica In”, condotta da Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio.
Gli ospiti
Elettra Lamborghini e Francesco Renga si esibiranno rispettivamente con i brani “Voilà” e “Il meglio di me”, presentati alla 76ª edizione del Festival di Sanremo.
Alessandro Gassmann presenterà la nuova serie-tv “Guerrieri – La regola dell’equilibrio”, in programma da lunedì 9 marzo 2026 su Rai1, diretta da Gianluca Maria Tavarelli.
Vanessa Scalera parlerà della quinta stagione di “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore”, in onda da domenica 8 marzo 2026 in prima serata su Rai1 per la regia di Francesco Amato.
Rocco Papaleo interverrà, in veste di regista, per presentare il suo nuovo film “Il bene comune”, nelle sale dal 12 marzo 2026, che vede nel cast Claudia Pandolfi e Vanessa Scalera.
Vincenzo Ferrera racconterà la serie cult “Mare Fuori”, giunta alla sesta stagione. I primi sei episodi sono disponibili dal 4 marzo su RaiPlay.
Patrizia Mercolino, la mamma del piccolo Domenico Caliendo, ricorderà suo figlio.
Per lo spazio dedicato all’attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno i fatti della settimana insieme a Salvo Sottile, conduttore di “FarWest”.
Enzo Miccio analizzerà i look della 76ª edizione del Festival di Sanremo.
Teo Mammucari, con la sua consueta ironia, intratterrà il pubblico con il gioco telefonico “La cassaforte di Domenica In”.