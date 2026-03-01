Domenica In – Speciale Sanremo

È dedicata al Festival di Sanremo la puntata di Domenica In in onda dal Teatro Ariston domenica 1 marzo 2026 alle ore 14.00 su Rai1.
Come da tradizione, i 30 protagonisti della 76° edizione del Festival della canzone italiana si alterneranno nel salotto di Mara Venier per esibirsi nuovamente con i loro brani.
In compagnia di Mara Venier, in qualità di opinionisti, ci saranno anche Tommaso Cerno ed Enzo Miccio. Con loro alcuni volti noti del mondo dello spettacolo, oltre ad alcuni giornalisti di importanti testate per commentare le canzoni e alcuni momenti del Festival di Sanremo 2026.