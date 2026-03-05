Don Matteo 15 – Episodio del 5 marzo – Trama

Dopo la pausa sanremese, ritorna la serie televisiva “Don Matteo“. Titolo dell’ottavo episodio, in onda su Rai1 giovedì 5 marzo 2026 in prima serata, è “L’evaso“.

Don Matteo – L’evaso – La trama

Giulia è partita per Milano e Diego avverte molto la sua mancanza, sentendosi sempre più solo.

Ma il Capitano non è l’unico a vivere un momento difficile. Caterina, infatti, è confusa a tal punto sulla propria vocazione da essere tentata dall’idea di lasciare l’Arma.

Maria, poi, ha un grande timore. Pensa, infatti, che il suo passato, avvolto dal mistero, possa essere causa di grande pericolo per la sua nuova famiglia e per suo figlio Max.

Nel cast Raoul Bova, Nino Frassica, Eugenio Mastrandrea, Nathalie Guetta, Federica Sabatini, Irene Giancontieri, Fiamma Parente, Edoardo Miulli.