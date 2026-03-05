HomeTelevisioneDon Matteo 15 – Episodio del 5 marzo – Trama
Televisione

Don Matteo 15 – Episodio del 5 marzo – Trama

Redazione
di Redazione
Raoul Bova nella serie tv Don Matteo 15

Dopo la pausa sanremese, ritorna la serie televisiva “Don Matteo“. Titolo dell’ottavo episodio, in onda su Rai1 giovedì 5 marzo 2026 in prima serata, è “L’evaso“.

Don Matteo – L’evaso – La trama

Giulia è partita per Milano e Diego avverte molto la sua mancanza, sentendosi sempre più solo.
Ma il Capitano non è l’unico a vivere un momento difficile. Caterina, infatti, è confusa a tal punto sulla propria vocazione da essere tentata dall’idea di lasciare l’Arma.

Maria, poi, ha un grande timore. Pensa, infatti, che il suo passato, avvolto dal mistero, possa essere causa di grande pericolo per la sua nuova famiglia e per suo figlio Max.

Nel cast Raoul Bova, Nino Frassica, Eugenio Mastrandrea, Nathalie Guetta, Federica Sabatini, Irene Giancontieri, Fiamma Parente, Edoardo Miulli.

MOSTRE

“Il volto delle donne. 80 anni di Repubblica: storie di ingegno, dalle grandi artiste alle Madri Costituenti” – Mostra a Roma

“Il volto delle donne. 80 anni di Repubblica: storie di ingegno, dalle grandi artiste alle Madri Costituenti”
Read more

“Lucrezia” di Guido Reni a Palazzo Spinola di Genova

"Lucrezia" di Guido Reni
Read more

“Paul Troubetzkoy. Lo scultore della Belle Époque”, mostra alla GAM di Milano

“Paul Troubetzkoy. Lo scultore della Belle Époque”
Read more
spot_img
La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

CINEMA

TELEVISIONE

LIBRI

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei