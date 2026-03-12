HomeTelevisioneDon Matteo 15 - La trama della puntata del 12 marzo
Don Matteo 15 – La trama della puntata del 12 marzo

Ha per titolo “Fedeltà” il nono episodio della quindicesima stagione della serie tv “Don Matteo”, in onda su Rai1 giovedì 12 marzo 2026 in prima serata.

Don Matteo – Fedeltà – La trama

Il Maresciallo Cecchini inizia a sospettare che il Capitano Diego Tommasi abbia un’amante perché trova una camicia sporca di rossetto. Così inizia subito ad indagare per cercare di capire chi sia questa donna misteriosa. Per giungere alla verità coinvolge anche Caterina e Giulia, complicando ulteriormente le cose.

Intanto, con l’intento di iniziare una nuova vita e di non pensare più al suo passato, Maria decide di fare un passo molto importante, quello di battezzarsi insieme al piccolo Max.

Nel cast Raoul Bova, Nino Frassica, Eugenio Mastrandrea, Nathalie Guetta, Federica Sabatini, Irene Giancontieri, Fiamma Parente, Edoardo Miulli.

