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Don Matteo 15, ultima puntata – La trama e il cast

Redazione
di Redazione
Raoul Bova nella serie tv Don Matteo 15

Ha per titolo “Sognando il cielo” l’ultimo episodio della quindicesima stagione della serie tv “Don Matteo”, in onda su Rai1 giovedì 19 marzo 2026 in prima serata.

Don Matteo – Sognando il cielo – La trama

Dopo il rapimento di Maria, sia don Massimo che il Capitano iniziano a indagare sulla sua scomparsa.
Intanto per Maria è il tempo di affrontare il passato.

L’amore tra il Capitano Diego Tommasi e Giulia Mezzanotte sembra ormai finito. I due, infatti, non riescono più a trovare un punto di incontro.
Il Maresciallo Cecchini e la sua collega Caterina credono in loro.

Nel cast Raoul Bova, Nino Frassica, Eugenio Mastrandrea, Nathalie Guetta, Francesco Scali, Federica Sabatini, Irene Giancontieri, Fiamma Parente, Pamela Villoresi, Edoardo Miulli, Ninni Bruschetta, Pietro Pulcini.

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