“Gloria – Il ritorno” – Trama e cast

Sabrina Ferilli in Gloria-Il ritorno

Gloria – Il ritorno” è il tv movie, con Sabrina Ferilli protagonista, in onda martedì 3 marzo 2026 su Rai1 e su RaiPlay, con la regia di Giulio Manfredonia.

Gloria – Il ritorno – La trama

Dopo aver mentito al pubblico e ai suoi familiari pur di tornare sotto i riflettori, Gloria Grandi, attrice sul viale del tramonto, ha ottenuto l’effetto opposto.

In carcere in attesa di giudizio è costretta a fare i conti con le conseguenze che le sue azioni hanno avuto, non solo su di lei, ma soprattutto sulla sua famiglia. E, come se non bastasse, qualcuno sta per pubblicare una biografia “non autorizzata” sulla sua vita e sulla sua infanzia al Tufello.

Terminata la custodia cautelare, Gloria cerca di mantenere un equilibrio tra i servizi socialmente utili, svolti proprio nel quartiere da cui è fuggita, le sedute di psicoterapia imposte dalla Corte, e i maldestri tentativi di riconquistare coloro che ama.

Per Gloria non si tratta più di tornare o meno sulla cresta dell’onda ma di fare pace con il proprio passato in un imprevedibile percorso di accettazione e rinascita.

Nel cast Sabrina Ferilli, Sergio Assisi, Emanuela Grimalda, Luca Angeletti, Francesco Arca, David Sebasti, Martina Lampugnani, Claudia Gerini, Pino Strabioli, Ilaria Nestovito, Lucianna De Falco.

La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

