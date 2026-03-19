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“Geostorm”, la trama del film – Italia 1

Redazione
di Redazione
Geostorm

Su Italia 1 giovedì 19 marzo 2026 in prima serata va in onda il film di Dean Devlin dal titolo “Geostorm“, con protagonista Gerard Butler.

Geostorm – La trama

In seguito a una terribile serie di disastri naturali senza precedenti che colpiscono il pianeta, i capi di stato delle maggiori potenze mondiali si riuniscono per definire la realizzazione di una complessa rete di satelliti in grado di controllare le condizioni climatiche e garantire la sicurezza dei cittadini.

Ma ora qualcosa non va. Il sistema elaborato per proteggere la Terra sta diventando la causa della sua distruzione e inizia una corsa contro il tempo per scoprire la vera minaccia, prima che una tempesta globale spazzi via tutto.

Nel cast Gerard Butler, Jim Sturgess, Abbie Cornish, Alexandra Maria Lara, Daniel Wu, Eugenio Derbez, Ed Harris, Andy Garcia.

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