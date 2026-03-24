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“Gran Turismo”, film su Rai4 – La trama

Redazione
di Redazione
Gran Turismo - La storia di un sogno impossibile

Rai4 propone martedì 24 marzo 2026 alle ore 21.19 il film “Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile”, diretto da Neill Blomkamp.

Il film è ispirato a una storia vera.

Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile – La trama

Il giovanissimo Jann, figlio di un ex calciatore, trascorre ore e ore chiuso in camera a giocare a “Gran Turismo”, impegnativo videogame ispirato alle gare automobilistiche. Il padre è deluso. Ma per Jann arriva una grande occasione: una casa automobilistica decide di mettere insieme una squadra, selezionando i piloti proprio fra i videogiocatori.

La selezione sarà durissima.

Nel cast David Harbour, Orlando Bloom, Archie Madekwe, Darren Barnet, Djimon Hounsou, Geri Halliwell-Horner.

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