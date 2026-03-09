HomeTelevisione“Guerrieri - La regola dell’equilibrio”, serie tv con Alessandro Gassmann - La...
"Guerrieri – La regola dell'equilibrio", serie tv con Alessandro Gassmann – La trama della prima puntata

Alessandro Gassmann è il protagonista della nuova fiction “Guerrieri – La regola dell’equilibrio”, in onda da lunedì 9 marzo 2026 in prima serata su Rai1.
La regia è di Gianluca Maria Tavarelli.

La serie tv in 4 puntate è liberamente tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio “Ragionevoli dubbi”, “Le perfezioni provvisorie”, “La regola dell’equilibrio”.

Guido Guerrieri è un avvocato di successo, brillante e profondamente inquieto.
In una Bari inedita e spesso notturna affronta ogni caso come una questione personale, mettendo sempre in discussione regole e certezze. L’empatia è la sua forza, ma anche la sua principale fragilità.

Guerrieri – La regola dell’equilibrioRagionevoli dubbi – La trama della prima puntata

L’avvocato Guido Guerrieri, in crisi per la fine del suo matrimonio, assume la difesa di Fabio Paolicelli, reo confesso e condannato in primo grado per traffico internazionale di droga, che ora si dichiara innocente.

Guerrieri può contare sull’aiuto del suo amico, l’ispettore Carmelo Tancredi, e sulla collaborazione di Annapaola Doria, ex giornalista d’inchiesta, ora detective.

L’impianto accusatorio contro Paolicelli non lascia scampo e presto il coinvolgimento di Guerrieri supera pericolosamente la sfera professionale. Tra lui e l’imputato c’è un conto in sospeso legato al passato.

Il processo si intreccia a un’altra linea di frattura più intima e rischiosa: il rapporto ambiguo che Guerrieri instaura con Odile, la moglie di Paolicelli, capace di incrinare ulteriormente il suo già fragile equilibrio.

Guerrieri dovrà mettere in discussione non solo le prove, ma l’idea stessa di verità.

Il cast

Nel cast Alessandro Gassmann, Ivana Lotito, Michele Venitucci, Anita Caprioli, Lea Gavino, Michele Ragno, Stefano Dionisi, Gaetano Bruno, Francesco Colella, Antonia Liskova, Umberto Sardella, Davide Mancini, Giampiero Borgia, Pascal Zullino, Nicola Mummolo, Giordano De Plano, Daniela Virgilio, Catrinel Marlon.

